Meet & greet met kinderboekenschrijver

Schrijver en archeoloog Linda Dielemans komt naar het Schiedams Boekhuis op zaterdag 3 oktober om 14:00 uur ter gelegenheid van de Kinderboekenweek.

SCHIEDAM - Ze geeft een lezing van ongeveer een uur over haar werk en haar boeken ‘Brons’ en het net verschenen boek ‘Het lied van de vreemdeling’, dat wel 41.000 jaar teruggaat in de tijd. Na afloop kun je haar natuurlijk vragen stellen. Brons vertelt het betoverende verhaal van brons. Een verhaal vol spannende gebeurtenissen, geheimzinnige plekken en prachtige voorwerpen van duizenden jaren oud. Je gaat met archeologen mee op onderzoek en ontdekt het grootste mysterie van de bronstijd: waarom gooiden mensen hun meest waardevolle spullen weg? “Ik schreef dit boek samen met professor David Fontijn van de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek naar bronzen voorwerpen die door archeologen worden gevonden in oude moerassen en rivieren is de basis geweest voor alle spannende verhalen in dit boek.” Brons’ staat daarnaast vol met prachtige illustraties, die zijn gemaakt door Zilveren Penseelwinnares Sanne te Loo.