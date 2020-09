Pas op, langsrazende fietsers!

SCHIEDAM - “Hey joh, kan je niet wat rustiger aan doen idio…”: ik zou het de fietser na willen roepen wanneer ik mezelf voor de zoveelste keer het apezuur schrik wanneer ik, in gedachten bij mijn inkopen, geruisloos op nog geen halve meter wordt gepasseerd door een haastige fietser.

Door Bart Bos

Beleefd als ik ben slik ik mijn scheldkanonnade in, maar niet iedereen kan zich inhouden tegen de haastige fietsers op de Hoogstraat. Logisch effect gezien je verwacht veilig te kunnen shoppen in een winkelstraat, echter leveren de scheldkanonnades meestal weinig effect op gezien het tempo van de meeste fietsers die lijken deel te nemen aan een wielerwedstrijd.

Aan het begin van de Hoogstraat stapt een jongeman beleefd van zijn fiets af om met deze aan de hand de winkelstraat op te wandelen, in tegenstelling tot zijn, naar alle waarschijnlijkheid moeder, die de jongeman wijst op het bord waarop staat te lezen dat fietsen is toegestaan en stevig in het zadel blijft zitten. Je kan het haar dus niet kwalijk nemen. Jaren geleden besloot het toenmalige gemeentebestuur een proef te houden met fietsers in de winkelstraat toe te laten. Een proef die was bevallen waardoor wandelende shoppers sindsdien met grote regelmaat verschrikt een stap opzij doet wanneer zij worden gepasseerd door een onhoorbare fietser. Gezien fietsers te gast zijn is het namelijk onbeleefd om te bellen, past even het tempo erin om wandelaars snel in te halen wel bij de etiquette van een gast.

In een ver verleden was de Hoogstraat een winkelstraat met stoepen en een rijweg, iets wat vandaag de dag niet meer voor te stellen is. Hetzelfde is nu eigenlijk ook niet meer voor te stellen bij fietsers slalommend tussen de uitstallingen en wandelaars, en toch is dit de realiteit. Hoe verzin je het, of beter gezegd, wie verzint zoiets?