Zonnestroom neemt fors toe in gemeente Schiedam

SCHIEDAM - Huishoudens in Schiedam produceren steeds meer zonnestroom, zo blijkt uit gegevens van het CBS.

Steeds meer woningeigenaren leggen zonnepanelen op het dak en deze wekken bij elkaar steeds meer stroom op. Het totale vermogen van de zonnepanelen op woningen in Schiedam was vorig jaar 4.199 kW. Een groei van 41% ten opzichte van 2018. Dit komt overeen met het energieverbruik van circa 1100 huishoudens.

Sinds 2017 is het aantal woningen met zonnepanelen in de gemeente Schiedam toegenomen met 110%. In 2017 waren er nog 664 particuliere zonnepanelen-installaties. In 2018 groeide dit naar 1.015 installaties en vorig jaar waren er maar liefst 1.393 woningen met zonnepanelen. Op dit moment heeft 4% van de woningen in Schiedam zonnepanelen, blijkt uit onderzoek van www.zonnepanelenrevolutie.nl.

Inwoners van de gemeente Schiedam produceren samen steeds meer zonnestroom. Het totale vermogen van particuliere zonnepanelen lag in 2019 op 4.199 kilowatt. Dat is fors meer dan 2017 (1.799 kilowatt) en 2018 (2.978 kilowatt). Het totale vermogen nam sinds 2017 toe met 133%. Ter vergelijking: landelijk gezien groeide het totale vermogen in deze periode gemiddeld met 92%. De gemeenten met het grootste vermogen aan zonnepanelen zijn Utrecht (39,1 MW) Groningen (38,8 MW) en Eindhoven (38,8 MW).

Ook bedrijven wekken steeds meer stroom opOok bedrijven wekken steeds meer zonnestroom op, mede door de aanleg van zonneparken. Het bedrijfsleven in Schiedam was vorig jaar goed voor 2.353 kW aan zonvermogen. Dat is 72% meer dan in 2018 (1.369 kW) en 245% meer dan in 2017 (682 kW).