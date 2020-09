Pierre Bokma weer op Schiedams toneel

SCHIEDAM - Is het erg als je je niet meer herinnert waar je het over had voordat je naar de WC ging?

Nee, tenzij je Burghardt en Van Wees heet en op een avond uit eten gaat om de oude vriendschap weer op te pakken. Want dan zou je willen dat je je herinnerde waar je het over had voordat je naar de WC ging. Anders zou het zomaar kunnen dat zo’n ogenschijnlijk klein detail uitgroeit tot een avond vol wantrouwen, verbaal geweld en miscommunicatie. En dan zou het ook zomaar kunnen dat van de gezworen vriendschap geen spaander heel blijft.

Een man een man is een ijzersterk komisch toneelstuk met Pierre Bokma en Peter Blok, geschreven door Kees Prins en Roel Bloemen, over twee mannen, een tafel, een serveerster en vooral dat je de dingen niet groter moet maken dan ze zijn. Een man een man is vrijdag 2 oktober te zien in Theater aan de Schie. Toegang € 27,00 per persoon. Kaarten zijn te reserveren via theateraandeschie.nl.