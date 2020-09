René van Meurs hunkert in Theater aan de Schie

SCHIEDAM - Als het op de liefde aankomt, heeft cabaretier René van Meurs geleefd en geloofd. Met wisselend succes. Wat betekent het eigenlijk om lief te hebben, te houden en te verliezen?

René weet er alles van en tegelijkertijd helemaal niets. Maar hij kan er wél goed over vertellen. Dat doet hij ook in Schiedam, met prachtige verhalen vol mooie inzichten, hilarische improvisaties en enorm veel goede grappen. Je kunt op zoek zijn naar de liefde, je kunt er naar verlangen of zelfs naar smachten. René doet daar een schepje bovenop. René van Meurs Hunkert. En u kunt niet anders dan van hem houden.

René van Meurs is onder andere bekend van Comedytrain en winnaar van de jury- en publieksprijs van Cameretten. Hij werd in 2018 genomineerd voor Neerlands Hoop. In 2019 schitterde hij al op de Avond van het Cabaret van Theater aan de Schie. Zaterdag 3 oktober is René van Meurs maar liefst twee keer in Theater aan de Schie te zien met zijn voorstelling Hunkert, om 19.00 en 21.00 uur. De laatste kaarten zijn nu te reserveren via de website van het theater. www.theateraandeschie.nl.