Hommage aan Leonard Cohen in theater

SCHIEDAM - Na het overlijden van de Canadese singer-songwriter Leonard Cohen in 2016 bracht zanger Flip Noorman eenmalig een hommage aan zijn grootste inspiratiebron in Paradiso in Amsterdam. Dit bleek een groot succes. Het publiek wilde maar één ding: laat het niet bij één keer.

Na vele verzoeken om het toch niet bij die ene keer te laten zwichtte Flip om het programma ook naar het theater te brengen. Het resulteerde in een volledig uitverkochte theatertournee waarover De Volkskrant (****) onder andere schreef: “allemachtig, wat een verrukkelijk theaterconcert!” en “Flip Noorman laat de liedjes van Leonard Cohen fonkelen”. En kleinkunst-goeroe Jacques Klöters jubelde over de voorstelling: “Leve Flip Cohen”.

Na zijn succesvolle theatertournee vorige seizoen brengt Flip Noorman nog één keer zowel de originele liedjes van meester Leonard Cohen, als een aantal vertalingen van zijn eigen hand. Hij wordt tijdens deze voorstelling bijgestaan door zijn band De Noormannen. Donderdag 1 oktober is Flip Noorman Zingt Leonard Cohen te zien in Theater aan de Schie.

Flip Noorman is dé rijzende ster in de poëtische Nederlandstalige muziek. In 2014 won hij de Wim Sonneveldprijs tijdens het Amsterdams Kleinkunst Festival en in 2016 werd hij met zijn nummer Als Tijd Niet Bestaat genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs.