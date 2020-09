Burgemeester geeft eerste les Pak@ Democratie

SCHIEDAM - Op donderdag 24 september gaf burgemeester Cor Lamers op basisschool Het Kleurrijk de allereerste les van Pak@ Democratie.

Pak@ Democratie is een educatief lesprogramma dat kinderen de beginselen van democratie leert en ze daarnaast actief betrekt en uitdaagt om hun eigen rol in de stad en samenleving te ontdekken. Daarnaast laat Pak@ kinderen goed geïnformeerd meedenken met de gemeente. De lesmethode is ontwikkeld door de Kleine Ambassade en zal vanaf deze maand worden verspreid over de basisscholen in Schiedam.

Burgemeester Lamers begon zijn les aan groep 7 met een oproep aan de kinderen: “Graag nodig ik jullie uit om mee te denken en mee te doen in Schiedam. Om in onze stad prettig met elkaar te kunnen samenleven, is het belangrijk dat we rekening houden met elkaar. Ik vind het belangrijk dat jullie ontdekken hoe je daar als actieve Schiedammer zélf een steentje aan bij kunt dragen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich fijn voelen in de stad.”

Na afloop van de les overhandigde de burgemeester, samen met kindergemeenteraadslid Christopher, de eerste Pak@ dozen officieel aan Peter Jonkers, directeur-bestuurder van Primo Schiedam en Karlijn Kroon, directrice van Het Kleurrijk. Zij vinden het belangrijk dat kinderen al op de basisschool veel over dit onderwerp leren. Zij zijn dan ook enthousiast om met Pak@ aan de slag te gaan.

Pak@ biedt kinderen en leerkrachten in één koffer al het lesmateriaal dat nodig is om direct aan de slag te gaan met democratie. Het materiaal wijst de weg; aan de hand van verschillende spelvormen worden de onderwerpen democratie en burgerschap van A tot Z tot leven gebracht. Door deze opzet is de leerstof geschikt en aantrekkelijk voor kinderen van alle niveaus. En dat is belangrijk, want iedereen moet kunnen meedenken en meedoen. Met Pak@ Democratie doen kinderen veel kennis op én worden ze uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot sociale en betrokken burgers die nu en in de toekomst hun eigen plek weten te vinden in de maatschappij.