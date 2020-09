egel kasten geplaatst in natuurtuin

SCHIEDAM - Weer gezonde egels zijn uitgezet door opvangcentrum de Houtsnip uit Hoek van Holland bij natuurcentrum De Boshoek.

Met de nieuw geplaatste egel-kasten in de natuurtuin komen zij in een gespreid bedje en één egel wist direct het nieuwe onderkomen te vinden. In de toekomst zullen er meer losgelaten worden.