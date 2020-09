Eerste sessie van GroenLive

SCHIEDAM - Vanaf oktober houdt GroenLinks Schiedam iedere maand een livesessie op Facebook (GroenLive) waarin ze een actueel onderwerp tegen het licht houden met veel betekenis voor de stad Schiedam. Alle Schiedammers worden uitgenodigd om over deze onderwerpen mee te praten en zo de fractie en wethouder hun ideeën en standpunten mee te geven.



GroenLinks Schiedam wil volgende maand, in aanloop naar de behandeling over de Mobiliteitsvisie in Schiedam, een livesessie op Facebook organiseren waarvoor alle Schiedammers worden uitgenodigd. De fractie en wethouder willen in gesprek om te horen wat Schiedammers belangrijk vinden als het gaat over (groen)vervoer, parkeren, fietsvoorzieningen en verkeersveiligheid.



Fractievoorzitter René Karans: “Het klinkt in eerste instantie niet zo spannend, maar zo’n Mobiliteitsvisie heeft enorme invloed op je stad. Hoe kom je als Schiedammer van A naar B? Van huis naar school naar sport naar vrienden? Kan dat snel, veilig, makkelijk en duurzaam? Of valt daar nog wel wat aan te verbeteren? ”



In de mobiliteitsvisie staat hoe de gemeente denkt over ons vervoer en de toekomst daarvan. GroenLinks Schiedam ziet o.a. graag een groenere, schonere samenleving. Meer ruimte voor de fiets, goede OV-verbindingen vanuit alle wijken in de stad, we stimuleren het gebruik van “schonere” auto’s (minder uitstoot) en scooters en we willen de overlast van Zestienhoven tegengaan.



GroenLinks wethouder Jeroen Ooijevaar: “Schiedam wordt steeds drukker. Er komen meer huizen en mensen bij en we werken verder van huis. Om te zorgen dat Schiedam niet in één grote file verandert, denken we na over hoe we ons in de toekomst in Schiedam gaan verplaatsen.”



GroenLinks Schiedam nodigt iedereen die ideeën heeft over hoe het vervoer beter kan in de stad om hierover mee te praten. GroenLive sessie 1 is op 8 oktober, om 20.00 op de Facebookpagina van GL Schiedam! Voor deze avond bereiden de fractie en wethouder stellingen voor om op te reageren, maar als jij al vragen/opmerkingen hebt die we absoluut mee moeten nemen, dan kun je mailen naar fractie@groenlinksschiedam.nl. Aanmelden is niet nodig