Orgelconcert door Gerben Budding

Gerben Budding, organist van de St. Janskerk in Gouda en stadsorganist van de stad Gouda is op zaterdag 3 oktober om 15.00 de gewaardeerde gast in de Grote of St. Janskerk. Naast organist is Gerben koor- en orkestdirigent en heeft hij een lespraktijk voor orgel, piano en directie.

SCHIEDAM - Op het programma van 3 oktober heeft Gerben werken staan van: Johann Sebastian Bach, de Nederlandse componist Daan Manneke, die vorig jaar zijn tachtigste verjaardag vierde, Gaston Litaize, de in 1870 geboren Louis Vierne, wiens leven en werken dit jaar worden herdacht en de begin dit jaar overleden Delftse organist en componist Jan J. van den Berg. Meer dan genoeg ingrediënten om u een verrassend en mooi concert te bezorgen!

Vanwege de corona maatregelen kunnen maximaal 100 bezoekers het concert bijwonen. Als u verzekerd wilt zijn van een plaats adviseren wij u tijdig in de Grote Kerk aanwezig te zijn. U bent al vanaf 14.15 uur in de kerk welkom. Aan het eind van het concert kunt u de kerk steunen met een vrijwillige bijdrage aan de deurcollecte.