Schiedam Centrum beloont de Branderszwemmers en bezoekers

SCHIEDAM - Op zaterdag 26 september springen weer honderden zwemmers in de Lange Haven van Schiedam voor een bijzondere wedstrijd in open water: De Branders Zwemtocht.



Met deze tocht, die voor de 8e keer plaatsvindt, haalt de organisatie geld op voor kinderen met een spierziekte. Schiedam Centrum is trots op de zwemmers die zich inzetten voor ‘Spieren voor Spieren’ en beloont de deelnemers met een mooie korting in een winkel naar keuze via een kortingsbonnenflyer. Daar blijft het niet bij, ook het winkelend publiek wordt op 26 september en de weken daarna getrakteerd op acties bij de ondernemers in de binnenstad.

Nu de Brandersfeesten niet doorgaan, wilden de ondernemers niet nog meer tradities laten varen. De korting in de Brandersmaand is er al jaren en de zwemtocht is daarin een mooi startsein. Centrummanager Kitty Buijtendijk: “Natuurlijk liggen de echte bikkels in het water, maar we vlakken het publiek niet uit. Langs de kant staan en aanmoedigen op volle kracht, is ook een hele prestatie. Daar zetten we graag iets tegenover. Loop ons mooie centrum in en kies uit het rijke aanbod van diverse winkels en horeca. Scoor die leuke korting of aanbieding.”



Deelnemers aan de kortingsbonnenactie zijn herkenbaar aan de poster. Doe mee of kom kijken!Al die zwemmers kunnen wel wat aanmoediging gebruiken. Kom naar de Lange Haven en neem je toeter mee! Kijk voor meer informatie over de tijden en de tocht op https://branderszwemtocht.nl/ Uitgekeken? Schiedam Centrum heet je van harte welkom!