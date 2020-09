Van Baerle Trio opent nieuw concertseizoen in Westvest90-kerk

SCHIEDAM - De organisatie van de Westvest90-concerten in Schiedam is er in geslaagd het Van Baerle Trio vast te leggen voor de openingsconcerten van het nieuwe seizoen op vrijdag 2 oktober 2020.

Het trio bestaat uit violiste Maria Milstein, cellist Gideon den Herder en pianist Hannes Minnaar. Het programma heet Focus op Beethoven en op het menu staan pianotrio’s van Ludwig van Beethoven en Ernest Chausson. De twee optredens, om 16.00 uur en om 20.00 uur, bieden elk ruimte aan zestig bezoekers. Tijdens de concerten worden alle corona-regels in acht genomen.



In het Beethovenjaar kan de Duitse componist natuurlijk niet ontbreken. “We spelen in de Westvest90-kerk zijn Pianotrio Op.1 nr. 2, één van de eerste trio’s die hij publiceerde”, zegt Maria Milstein. “Het is een geniaal meesterwerk, je hoort zijn uitgesproken persoonlijkheid. Hij laat z’n fantasie bij vlagen de vrije loop, neemt onverwachte afslagen, gebruikt grote contrasten en zet ook nog eens een flinke dosis humor in.”



Het Van Baerle Trio heeft in binnen- en buitenland talrijke grote prijzen gewonnen. Na het winnen van het Vriendenkrans Concours in het Concertgebouw (2011) volgden de successen elkaar in hoog tempo op. Ze speelden in gerenommeerde zalen als de Musikverein in Wenen, de Barbican in Londen, de Cité de la Musique in Parijs, L’Auditori in Barcelona en de Philharmonie in Keulen. In 2013 zetten ze in München het ARD-Concours op hun naam. De debuut-cd van het Van Baerle Trio werd bekroond met een Edison Klassiek. Augustus jl. bracht het Van Baerle Trio een box met vijf cd’s uit met daarop de verzamelde werken voor pianotrio van Beethoven. Op de laatste cd spelen zij, samen met het Residentie Orkest en onder leiding van Jan Willem de Vriend, het Tripelconcert. Ook was het trio dit jaar hoofdgast op het Prinsengrachtconcert, dat live op radio en televisie werd uitgezonden.



Van Baerle Trio | Focus op Beethoven

Vrijdag 2 oktober 2020, aanvang 16.00 uur en 20.00 uur. De concerten duren een uur.

Locatie: Westvest90-kerk, Westvest 90, Schiedam.



Tickets & Info: www.westvest90.nl en 06-29 354 520. Kaarten kunnen via de website en bij de vaste voorverkoopadressen (Boekhandel Post Scriptum en I-Punt S’DAM in Schiedam) worden besteld. Let op: het is niet mogelijk om voorafgaand aan de concerten in de kerk tickets te kopen.