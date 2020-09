Tweede Schone Wijk Actie in Schiedam

SCHIEDAM - Op zaterdag 19 september organiseerden de gemeente Schiedam en Irado voor de tweede keer de Schone Wijk Actie.

Op deze dag vond ook de Landelijke Opschoondag en World Cleanup Day 2020 plaats. Schiedammers werden opgeroepen ook deze keer (weer) een klein stukje wijk schoon te maken en wederom melden ruim 300 Schiedammers zich hiervoor aan.



In groepsverband of je in je uppie, jong of oud: iedereen deed fanatiek mee om hun straatje of buurtje schoon te prikken. Er waren opvallend veel nieuwkomers en een aantal nieuwe verenigingen. Samen deden ze enorm hun best om buiten, de ruimte van ons samen, schoon te maken.