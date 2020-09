Schiedam krijgt een eigen Boekfiets

SCHIEDAM - Sinds september 2019 rijdt de Boekfiets vanuit Vlaardingen iedere dinsdag naar de bibliotheek in OBS De Singel waar kleuters en hun ouders mogen luisteren en kijken naar een mooi verhaal. De Bibliotheek Schiedam, KomKids en Stichting Aanzet willen graag nóg meer kinderen en ouders bereiken en inspireren met interactief voorlezen bij de Boekfiets.

Met een gezamenlijke inspanning van alle partners is het gelukt: Schiedam krijgt op 30 september, bij de start van de Kinderboekenweek, een éigen Boekfiets!Hé, wat komt daar nu uit het niets?Het is de Boekfiets!De Boekfiets is een speciaal ontwikkelde bakfiets gevuld met kinderboeken,spelmaterialen en een muziekinstallatie.De Boekfiets rijdt naar scholen,peuteropvang, wijkcentra, bibliotheken,parken en speeltuinen om daar voor te lezen aan jonge kinderen (2-8 jaar) en hun ouders.“Hé, wat komt daar nu uit het niets? Het is de Boekfiets”

Dit vrolijke liedje klinkt als de Boekfiets aan komt rijden. De klep van de bak wordt omhoog gezet en de vertelkast wordt geïnstalleerd. Er wordt voorgelezen met vertelplaten en er worden liedjes gezongen en (beweeg)spelletjes gedaan met kinderen en ouders. Kinderen en ouders komen vaak terug bij de Boekfiets. De kinderen herkennen de liedjes, doen enthousiast mee met de bewegingsversjes en luisteren en kijken naar nieuwe verhalen.De Boekfiets heeft een preventieve functie, de bedoeling is om laaggeletterdheid te voorkomen. Wanneer de taalontwikkeling en het leesplezier van kinderen vroeg worden gestimuleerd, vergroot dit hun kansen en mogelijkheden op een succesvolle loopbaan in het onderwijs. Daarnaast zorgt de Boekfiets voor ontmoetingen van kinderen en ouders in de wijk.

Eva Thier van Stichting Aanzet vertelt: “De Boekfiets van Aanzet is een groot succes! Sinds de lancering in Vlaardingen in januari 2019 rijdt de Boekfiets inmiddels in Zoetermeer, Gouda en in Zeeland. We zijn trots op onze samenwerking met de Bibliotheek Schiedam en KomKids zodat ook Schiedam een eigen Boekfiets krijgt!”Voorlezen is een feest!Yde Dragstra, directeur van KomKids voegt toe: “Bij KomKids is kinderopvang meer dan opvang alleen. Wij zetten alles op alles om kinderen niet alleen een plezierige tijd te bieden, maar ook om ze op de beste manier te ondersteunen in hun ontwikkeling. De Boekfiets brengt voorlezen op een leuke en speelse manier onder de aandacht bij alle kinderen in Schiedam. Met vertelplaten, digitale boeken, prentenboeken en nu ook met de Boekfiets duiken we samen met kinderen in de verwonderende wereld van het voorlezen. Het is een feest als de Boekfiets op bezoek is geweest!”.

Stichting Aanzet, KomKids en de Bibliotheek Schiedam zijn op zoek naar vrijwilligers die er met de Boekfiets op uit willen gaan naar scholen, peuteropvang, speeltuinen, parken en de bibliotheek. Houd je van de buitenlucht? Hou je van fietsen en ben je gek op voorlezen aan jonge kinderen? Word dan Boekfietser in Schiedam! Je krijgt een training interactief voorlezen met de vertelplaten en het ‘Kamishibai’ vertelkastje en je leert fietsen met de elektrische ondersteunde Boekfiets.