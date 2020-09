aandacht voor het donorregister in bibliotheek

SCHIEDAM - Op 1 juli is de nieuwe donorwet in werking getreden. Heeft u uw keuze nog niet geregistreerd in het nieuwe Donorregister en heeft u hierbij hulp nodig?

De Bibliotheek Schiedam kan u van extra uitleg voorzien over de nieuwe wet en u kunt een cursus volgen over het onderwerp. Ook kunt u voor vragen gebruik maken van het digitaal spreekuur. Bel 010 714 6300 voor het maken van een afspraak daarvoor.