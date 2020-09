Dickens Festijn Schiedam gaat niet door

SCHIEDAM - Stichting Triple C was al met veel plezier gestart met de voorbereidingen van het Dickens Festijn Schiedam.

Leuke en nieuwe ideeën waren ze aan het uitwerken... Helaas zijn ze in overleg met diverse partijen tot de conclusie gekomen, dat vanwege het coronavirus en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen het niet mogelijk is om het Dickens Festijn in december 2020 te organiseren. Ze hebben vele mogelijkheden bekeken maar het is op dit moment voor de stichting niet haalbaar. Met pijn in het hart laat de stichting weten dat zij genoodzaakt is om dit jaar over te slaan.

De afgelopen periode heeft de stichting wel de gelegenheid gegeven om zich te richten op andere onderdelen waar de stichting voor staat, namelijk Zorg & Welzijn. Binnenkort hoopt de stichting diensten, projecten en mooie verbindingen aan te bieden in de zorgsector zoals armoedebestrijding, eenzaamheid, laaggeletterdheid en mantelzorgondersteuning.