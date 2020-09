Willy Heikamp winnaar Mooi Werk Cultuurprijs 2020

SCHIEDAM - Afgelopen zaterdag werd de iktoon-manifestatie in De Bibliotheek Schiedam afgesloten met een kleine bijeenkomst in de de Beurszaal. De hele dag mocht de organisatie al genieten van mooie temperaturen, maar rond vijf uur hadden de genomineerden van de Mooi Werk Cultuurprijs het nog een graadje warmer.



Vanaf mei konden Schiedammers een cultureel plan indienen voor hun wijk of voor de stad. Hiermee maakten ze kans op maar liefst 1.500 euro als startbedrag, plus ondersteuning van één van onze Cultuurscouts. Een jury, bestaande uit voorzitter Julia Snikkers, Rob Holmer en onze eigen Mooi Werk directeur Jolanda Copier, had de taak om een overwogen keuze te maken. Zeker niet eenvoudig, omdat de aard en de grootte van de plannen nogal uit elkaar liepen.

De winnaar van de Mooi Werk Cultuurprijs is Willy Heikamp met ‘Nieuwland aan de Slag’. Heikamp heeft het idee om met een kunstenaar een speelplek te schilderen op het Dreesplein in Nieuwland. Het plein is nu nog leeg, maar er wordt gedacht aan een hinkelbaan en een groot schaakbord en ruimte voor bijvoorbeeld een poppen- en boekenkast voor de kinderen uit de buurt. Dit alles in samenwerking met de scholen uit de buurt en het welzijnswerk.



De jury vind dit het beste plan van alle inzendingen, omdat de insteek van de prijs is om met een kunstdiscipline, zoals schilderen, dans of fotografie, bewoners van Schiedam te betrekken bij een project en een verschil te maken in een wijk of buurt. Alle vakjes konden bij dit project aangevinkt worden.



Naast de winnaar, die een bedrag van € 1.500 ontvangt, kan iedere deelnemer rekenen op ondersteuning van de cultuurscouts van Mooi Werk . Zij bekijken of de plannen echt haalbaar zijn en helpen onder andere bij het uitwerken van het projectplan om budgetten aan te kunnen vragen en koppelen de initiatiefnemers aan samenwerkingspartners.