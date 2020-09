Nieuwbouwdag Schiedam: Bezoek de bouwplaats

SCHIEDAM - Wie kennis wil maken met nieuwe woonplekken in Schiedam waar nu en binnenkort wordt gebouwd, kan op zaterdag 10 oktober (10-10-2020) meelopen en meefietsen. Wethouder Bouwen en Wonen Fahid Minhas trapt bij het i-PUNT in de WAAG aan de Lange Kerkstraat om 10.00 uur de Nieuwbouwdag Schiedam 2020 af. Hij overhandigt daar (coronaproof) aan woningzoekenden de brochure BEZOEK DE BOUWPLAATS met daarin wandel- en fietsroutes langs bouwlocaties in alle wijken.



Acteurs Anne Rats en Koen Wouterse vertellen in een filmpje op de website nieuwbouwdagschiedam.nl waarom zij als Amsterdammers naar Schiedam vertrokken: “We verhuisden van 50 vierkante meter naar 200 vierkante meter, voor veel minder geld. En we werden verliefd op Schiedam, op de molens, de speeltuin voor de deur en de leuke markt.” Veel niet-Schiedammers verkiezen nu de jeneverstad als nieuwe woonplek. Voor eigen bewoners én niet-Schiedammers wil de gemeente tot 2030 zo’n 7.000 woningen laten bouwen, waarvan ongeveer 1.000 ter vervanging van verouderde woningen.



Wie op de Nieuwbouwdag Schiedam de brochure ophaalt bij het i-PUNT, krijgt tevens een leuke goodiebag mee met nuttige wooninfo, en leuke presentjes. Voor de goodiebag geldt: op = op! De wandel- en fietstochten leiden langs 23 locaties door de hele stad. In het Centrum, Oost en Nieuwland liggen de locaties dicht bij elkaar en zijn ze per wijk aan te lopen. Naar de andere wijken – West, Zuid en Noord – kun je beter je fiets pakken.



Op veel bouwlocaties zijn projectontwikkelaars en makelaars van 10.00 tot 16.00 uur aanwezig om ter plekke meer te vertellen over de bouwplannen, soorten woningen en planningen. Zo is op het Dirkzwagerterrein een leuke speurtocht uitgezet waardoor je het terrein leert kennen, is er op Park Harga een informatiepunt en kun je bij In de Buurttuin je ideeën kwijt voor een gezamenlijke moestuin, speeltuin, etc.



Wie op 10-10-2020 geen tijd heeft om de bouwplekken te bezoeken, kan ook later de brochure BEZOEK DE BOUWPLAATS afhalen bij het i-PUNT in de WAAG aan de Lange Kerkstraat. Op de website nieuwbouwdagschiedam.nl en via de Facebookpagina nieuwbouwdagschiedam is het laatste nieuws over de dag te vinden. Op de website sdam.nl/wonen staan omschrijvingen van alle nieuwbouwprojecten.