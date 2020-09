Kleine overwinning voor heren Scyedam

SCHIEDAM - Afgelopen zaterdag is na het abrupt beëindigen van de voorjaarscompetitie door de coronacrisis de najaarscompetitie gestart voor het eerste herenteam van tafeltennisvereniging Scyedam.

De eerste divisie bestaat dit najaar uit tien teams die elkaar eenmaal ontmoeten. Tegen de reserves van Hilversum is het eerste team van Scyedam gestart met een kleine 6-4 overwinning. Thomas Baart was uitstekend op dreef en won zijn drie enkelspelen, Nermin Smajic deed daar met twee overwinningen weinig voor onder en Martijn van der Heide zorgde met eenmaal winst voor het zesde punt voor de thuisclub.In de openingswedstrijd won Nermin Smajic de eerste game van Elwin Huiden, maar daarna liet hij Huiden steeds het spel bepalen en verloor de drie volgende games met klein verschil. Martijn van der Heide verloor de eerste game nog van verdediger Arnoud Meijer, maar hij ging steeds consequenter de aanval goed opbouwen en bracht via driemaal gamewinst de partijen weer op gelijke hoogte.

De eerste game van de wedstrijd tussen Thomas Baart en Mick de Vette ging volstrekt gelijk op, maar Baart trok nipt aan het langste eind. In de volgende games was het wedstrijdverloop eenzijdig en bracht Baart de thuisclub op voorsprong. In het dubbelspel was het wedstrijdverloop eigenlijk hetzelfde, alleen nu met de bezoekers aan de goede kant van de score, waardoor de partijen weer op gelijke hoogte kwamen. Martijn van der Heide won de eerste game van Elwin Huiden, maar had in de tweede en derde game weinig verweer.

In de vierde game wist hij nipt een vijfde game af te dwingen. Daarin bleef Huiden steeds aan de goede kant van de score en bracht de bezoekers bij de pauze op een 2-3 voorsprong.Na de onderbreking begon Nermin Smajic scherp in zijn wedstrijd tegen Mick de Vette, maar na de gewonnen eerste game, wist hij in de tweede een 10-8 en in de derde game een 9-5 voorsprong niet te verzilveren. In de vierde en vijfde game knokte Smajic zich terug en trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. Thomas Baart speelde heel geconcentreerd tegen Arnoud Meijer en bracht de thuisclub in drie games weer op voorsprong.

In zijn wedstrijd tegen Mick de Vette wist Martijn van der Heide het zijn tegenstander alleen in de derde game met een 10-7 tussenstand lastig te maken. De Vette wist die game echter alsnog naar zich toe te trekken. Thomas Baart en Elwin Huiden wonnen de eerste vier games over en weer met gelijke cijfers. In de beslissende vijfde game liep Baart snel uit en bracht de Schiedammers weer op voorsprong. In de afsluitende partij ondervond Nermin Smajic opvallend weinig weerstand van Arnoud Meijer. In drie games bezorgde hij daarmee de thuisclub de 6-4 overwinning. Jeroen Bastiaansen kwam zaterdag niet in actie.