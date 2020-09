Burgemeester onthult Vriendenfles in Westvest-kerk

De Vrienden van het Jenevermuseum hebben een half jaar moeten wachten op de onthulling van ‘hun’ speciale fles.

SCHIEDAM - De jaarlijkse actie van burgemeester Cor Lamers werd door de corona-perikelen uitgesteld, maar zaterdag was het zover. De burgervader verrichtte de officiële handeling – samen met kunstenaar Willem den Broeder - in de kerk aan de Westvest, in plaats van het Jenevermuseum. Daar is onvoldoende ‘veilige’ ruimte voor zo’n evenement. Het is traditie dat de vereniging Vrienden van het Jenevermuseum jaarlijks een Schiedamse kunstenaar vraagt om het etiket voor de Vriendenfles te ontwerpen.

Dit keer had Willem den Broeder ‘ja’ gezegd tegen het verzoek. Zijn werk is surrealistisch van aard. In de loop der tijd heeft Den Broeder zich veel technieken eigen gemaakt. Die worden momenteel getoond op de expositie Kunst op de fles in het Jenevermuseum.

Den Broeder heeft tijdens de coronacrisis niet stil gezeten. Hij ontwierp het affiche Het Raam, dat in het Stedelijk Museum op de expositie Echte troostkunst is te bewonderen. De kunstenaar toonde zicht tijdens de onthulling bijzonder trots. ”Mijn kunstwerken hangen gelijktijdig in het Jenevermuseum en het Stedelijk Museum. Welke kunstenaar kan dat zeggen?”, merkte hij enthousiast op. Zo’n vijftig museumvrienden woonden op gepaste afstand) de bijeenkomst in de Westvest-kerk bij.