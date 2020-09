Scouts vieren overvliegen

Schiedam – De Scouts van de Scouting Tono-groep vierden zaterdag een oude traditie: het overvliegen. Hierbij gaan de oudste kinderen van elke leeftijdsgroep feestelijk over naar de volgende leeftijdsgroep.

Bij de welpen was er één meisje dat symbolisch haar welpentijd achter zich liet. Bij de iets oudere scouts gingen drie meiden en een jongen naar de explorers, de volgende leeftidjsgroep. Dat werd de kinderen niet makkelijk gemaakt: voor de welp van 11 jaar oud en de scouts van elk 15 jaar oud was er een hindernisparcours uitgezet, die eindigde in het beklimmen, via een soort glijbaan, van het gebouw. Hierdoor kwamen de tieners uit bij het lokaal van de volgende leeftijdsgroep. Aangemoedigd door de andere leden van de Scouting Tono-groep lukte het de vijf overvliegers uiteindelijk toch.

Hoewel de scoutinggroep flink aan het groeien is, zijn er dankzij het symbolische overvliegen weer enkele plekken vrij gekomen. Om dit op een sportieve en uitdagende manier onder de aandacht te brengen organiseert de scoutinggroep uit Groenoord op 5 oktober het Kids Powerrr Event. Hier kan ieder kind uit Schiedam of Vlaardingen zelf kennis maken met scouting. De uitdagende posten zijn onder andere het water oversteken met een touwbrug, zo hoog mogelijk klimmen op een stapel kratten, je eigen eten klaar maken op een houtvuur en o.a. het klimmen op een hindernisbaan. De activiteiten zijn geheel coronaproof opgezet en aangemeld bij de gemeente. Aanmelden voor het Kids Powerrr Event kan nu al via www.scoutingtono.nl.