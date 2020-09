Tai Chi op onderlinge afstand van 1,5 meter

SCHIEDAM - Onlangs is de cursus Tai Chi weer gestart in verschillende wijken in Schiedam. Tai Chi is een traditionele Chinese bewegingsmethode.

Door Kathy Huitema

De Tai Chi set bestaat uit een aantal passen of bewegingen. Deze sierlijke passen worden zorgvuldig en aaneengesloten uitgevoerd in een vaste volgorde. Het langzame tempo maakt Tai Chi toegankelijk voor iedereen. Tijdens de les is er geen lichamelijk contact. Er wordt lesgegeven door een ervaren instructeur met aandacht voor rust, zonder competitie. Oefeningen worden gedaan op onderlinge afstand van minstens 1,5 meter.

Het volgen van Tai Chi lessen kan leiden tot verbetering van lichamelijke conditie. De bewegingen die geleerd worden kunnen thuis worden geoefend, zonder apparaten of speciale kleding. Bij regelmatige oefening zullen spieren en gewrichten versoepelen en zal de lichaamshouding verbeteren. Na enige tijd zal de Tai Chi beoefenaar ook andere voordelen kunnen ondervinden, zoals verhoogde stressbestendigheid en concentratie verbetering. Tai Chi les wordt op woensdagavond om 20:00 uur gegeven in de gymzaal, Bachplein 584 Schiedam. De introductie les is altijd gratis. Instructeur: Chris de Kort, telefoonnummer. 06-13513419, email: doemeertaichi@mac.com. Meer weten? Kijk op www.laotsetaichiacademie.nl TAI.

In Wijkhuis Oost, Boerhaavelaan 79, Schiedam wordt op een zeer laagdrempelige manier les gegeven aan iedereen die wat meer van Tai Chi wil weten en gezond bezig wil zijn. Aanmelden vooraf is verplicht via: telefoonnummer: 0614559988, of per email: info@sterkincompany.nl. Tijdens de bijeenkomst worden de 1,5 meter afstand en overige coronarichtlijnen aangehouden.