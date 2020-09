Jan en Patrick nemen 2020 onderhanden

SCHIEDAM - Cabaretiers Jan Beuving en Patrick Nederkoorn maakten in 2018 en 2019 samen het programma Leuker kunnen we het niet maken over de Belastingdienst.

Het resultaat was volle zalen, een Annie M.G. Schmidtprijs voor het lied Die geur en het ontslag van de staatssecretaris van financiën. Jan en Patrick hebben besloten om opnieuw met elkaar het theater in te gaan, met Tom Dicke weer aan de piano. Dit keer komen ze naar het theater met een Oudejaarsconference.

Wordt 2020 een extreme piek in de wereldgeschiedenis? Of een niet te onderscheiden knikje in de curve van de tijd? Over 100 jaar zullen we het antwoord weten. Maar daar kunnen Jan Beuving en Patrick Nederkoorn natuurlijk niet op wachten. Dus leggen zij het jaar nu vast aan de beademing. Wie verdient een standbeeld en wie trekt het weer omver? Alle tijd die de geest gaf, komt nog één keer langs. Ze nemen 2020 flink onder handen op vrijdag 25 september in Theater aan de Schie in Schiedam. Het is te verwachten dat van 2020 geen seconde van overblijft.