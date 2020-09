Nieuwe toekomst Parkweg is begonnen

Het kostte jaren om de bewoners van de woonblokken aan de Parkweg uit te verhuizen voor er een start kon worden gemaakt met project de Buurttuin, maar eindelijk is begonnen met het neerhalen van het eerste woonblok.

SCHIEDAM - Vakkundig zijn de flats eerst gestript van de kunststof kozijnen, houten deuren en ijzeren hekwerken, asbest onderdelen en zelfs de bakstenen op de gevels tot alleen de betonnen casco’s overbleven welke met grote grijpers worden verpulverd tot hapklare brokken. Tussen de bergen puin zijn nog een klimrek en wip te ontdekken waar in de loop der jaren honderden kinderen hun eerste herinneringen hebben gemaakt aan de wijk waar zij opgroeiden. De meeste oud-bewoners van de decennia oude flats zijn gehecht aan hun wijkje en hebben elders in Nieuwland huisvesting gevonden, anderen zijn hun geluk gaan zoeken in andere wijken of steden. Tussen de passanten die stilstaan bij de sloop is ook het echtpaar Engering te ontdekken dat in conflict is met de gemeente over hun twee winkelpanden op de Parkweg waar voorlopig nog voorzichtig omheen moet worden gesloopt. Uiteindelijk zullen er 238 koop- en (sociale) huurwoningen verrijzen in de Buurttuin.