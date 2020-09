Premières Nederlands Film Festival ook in Schiedam

I.M. - Connie Palmen en Ischa Meijer is een van de films die te zien is. (Foto: Privé) (Foto: )

SCHIEDAM - Het Nederlands Film Festival bestaat dit jaar 40 jaar. Dat is reden voor een speciaal feestje. Er gaan dit jaar 8 nieuwe Nederlandse films in première tijdens het festival, en vanwege de corona situatie zullen deze films niet alleen in Utrecht maar ook in filmtheaters door heel Nederland te zien zijn. Wenneker Cinema doet mee en vertoont drie van deze premières:

26 sept-20:30

Kom Hier Dat Ik U Kus