Uitgebreid programma bij Wenneker Cinema

Van 24 t/m 30 september is er een uitgebreid programma te zien bij Wenneker Cinema.

SCHIEDAM - Der Fall Collini, met: Franco Nero, Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara, Stefano Cassetti. Wanneer de jonge advocaat Caspar Leinen een spectaculaire zaak toegewezen krijgt, blijkt het slachtoffer een oude bekende van hem te zijn. Maar waarom vermoordde zijn cliënt, de zeventigjarige Fabrizio Collini, deze vooraanstaande industrieel? Terwijl Collini blijft zwijgen over zijn motieven raakt Caspar steeds dieper betrokken in de zaak en wordt hij niet alleen met zijn eigen verleden geconfronteerd, maar stuit hij ook op een van de grootste gerechtelijke schandalen uit de Duitse geschiedenis.

Adam, met: Lubna Azabal, Aziz Hattab, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda. Adam is het speelfilmdebuut van regisseur Maryam Touzani, die ook het script schreef. De film is ‘een mooie, ingetogen ode aan solidariteit en moederschap’ (VPRO) en vertelt hoe twee vrouwen elkaar een toekomst bieden in het Marokko van nu. In Casablanca gaat de zwangere, ongetrouwde Samia (Nisrin Erradi) van deur naar deur op zoek naar een dak boven haar hoofd. Wanneer ze aanklopt bij Abla (Lubna Azabal, Incendies) blijft ook haar deur in eerste instantie gesloten. Maar als weduwe en alleenstaande moeder van de 8-jarige Warda, weet Abla hoe moeilijk het leven in Marokko kan zijn en laat de jonge vrouw uiteindelijk toch toe. Geleidelijk vinden ze steeds meer steun bij elkaar.

The Shawshank Redemption (25th Anniversary), met: Tim Robbins, Morgan Freeman. Oscar®winnaar Morgan Freeman speelt in The Shawshank Redemption Red Redding, een tot levenslang veroordeelde gevangene die precies weet hoe het er binnen de Shawshank-staatsgevangenis aan toegaat. Oscar®winnaar Tim Robbins is nieuwkomer Andy Dufresne, een stille bankier die ten onrechte is veroordeeld voor moord. Deze klassieker wordt na 25 jaar opnieuw uitgebracht. Zie www.wennekercinema.nl.