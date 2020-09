Woede bij horeca over nieuwe coronamaatregelen zal vanavond niet minder zijn geworden...

Regio - Al sinds deze week bekend werd dat er nieuwe coronamaatregelen zouden volgen, gonst het van de verontwaardiging in de horeca. Al snel was duidelijk dat de regering vandaag nieuwe beperkingen bekend zou maken. ‘Waarom wij weer?’ was afgelopen dagen al de teneur op de terrassen en achter de bar, bij horecaondernemers en kroegbezoekers. Hun woede zal na de persconferentie van vanavond zeker niet minder zijn geworden...

Premier Rutte probeerde vanavond in zijn persconferentie antwoord te geven op de vragen die in de horeca leven. Hij gaf horecaondernemers een pluim voor de manier waarop de maatregelen tot nu toen zijn nageleefd, maar: “De cijfers stijgen, óók in de horeca.” De nieuwe sluitingstijden zijn volgens de premier nodig omdat later op de avond mensen, vaak met een slok op, schreeuwend met elkaar moeten praten vanwege de muziek. Rutte deed een dringende oproep aan iedereen om zich aan de maatregelen te houden, en waarschuwde dat er later wellicht ‘nog een tandje bij moet.’

Vanaf zondag mag je in onze regio na middernacht geen kroeg meer in en gaat de muziek uit. Om 01.00 uur moet iedereen de zaak verlaten. Het aantal mensen dat aanwezig mag zijn wordt teruggebracht van honderd naar vijftig. Voor begrafenissen, huwelijken, demonstraties en bepaalde voorstellingen worden uitzonderingen gemaakt.

In verschillende regio’s, waaronder die van ons, laait het virus de laatste weken weer flink op, vooral onder studenten en jongeren. Het gaat om Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden).

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond gaat weer strenger controleren op naleving van de coronamaatregelen, onder andere op markten en plekken waar veel jongeren samenkomen. Eigenaren van supermarkten wordt gevraagd ook weer meer te letten op het naleven van de maatregelen.

Vrijwel elke dag viel deze week een recordaantal nieuwe besmettingen te melden, ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt weer. Het virus grijpt vooral in het westen van het land om zich heen. Zuid- en Noord-Holland zijn in België en Duitsland zelfs tot code rood uitgeroepen. Dat betekent dat je niet naar onze regio moet gaan tenzij dat écht nodig is, en dat je bij terugkomst in quarantaine moet en getest moet worden.

Veel besmettingen vinden achter de voordeur plaats, bijvoorbeeld in studentenhuizen. Daar is moeilijk tegen op te treden. In Rotterdam loofde burgemeester Aboutaleb vandaag zelfs een beloning van 10.000 euro uit voor wie daar een pasklare oplossing voor heeft.

