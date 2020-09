Lekker proeven met Joël

SCHIEDAM - Culinair journalist en alleseter Joël Broekaert neemt ons in zijn voorstelling Proefles met Joël mee op reis langs de vijf basissmaken en ontelbare aroma’s die wij als mensen kunnen onderscheiden. Niet alleen in woord en beeld, maar vooral door samen te proeven.

Iedereen krijgt een proefbox met ingrediënten waarmee onder leiding van Joël gedurende de avond een aantal smaakexperimenten wordt gedaan. Een eenvoudig theatercollege wordt zo een interactieve zintuigelijke en vooral smaakvolle ervaring. Na dit proefcollege kent u het verschil tussen smaak en aroma, weet u waarom u nooit meer op chocolade moet kauwen en waarom vet eten zo lekker is. Maar u heeft vooral verrassende nieuwe smaken geproefd, leuke proefjes gedaan en is proeven nooit meer hetzelfde.

Proefles met Joël is te zien op donderdag 24 september om 19.00 uur in Theater aan de Schie. Kaarten zijn te reserveren via de website van het theater. ww.theateraandeschie.nl.

Joël Broekaert is restaurantrecensent voor NRC en culinair columnist voor Vrij Nederland. Ook maakt Joël zijn eigen tv-programma De vijf smaken van Joël waarin hij de wereld afreist om alles te weten te komen over de vijf basissmaken die mensen kunnen proeven. Daarnaast is hij regelmatig te zien in actualiteitenprogramma’s zoals Pauw en DWDD.