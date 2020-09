Veelzijdig theaterconcert met muzikale verhalen

Elke Vierveijzer is een muzikale cabaretière die al meermaals met haar voorstellingen te zien is geweest in Schiedam.

SCHIEDAM - Elke heeft een grote stem, maakt prachtige liedjes en schurende teksten. Met haar nieuwe voorstelling LUCHT trekt ze weer langs de theaters en is zaterdag 26 september te zien in Theater aan de Schie. In LUCHT gaat het over de kracht van gedeelde pijn en deelt ze de zware dingen des levens. LUCHT is een veelzijdig theaterconcert over aanpassing en ontsnapping. Over eindeloos doorgaan en stilvallen. Over het dicht-gegespte harnas dat ons houvast geeft. Met een geheel eigen stem gaat ze in LUCHT via muzikale verhalen en stijlen op zoek. Soms met een poppy sound, soms met het klassieke theaterlied, dan weer met opzwepende donkere elektronica. Eén ding is duidelijk, de liederen zijn stuk voor stuk kogels die u onmogelijk kunt ontwijken. Elke over haar nieuwe voorstelling; “Waar mijn eerdere voorstelling nog tegen de cabaretvorm aan schuurde, heb ik die nu losgelaten. Ik combineer genres. Ik wil de liederen voor zich laten spreken en in de personages duiken waar ik over zing.” Beloftes, gedachten, angsten, observaties en vragen. Aan wiens maatstaven wordt er precies voldaan? En wat als er één knoop van het keurslijf springt? Rauw, eerlijk en kwetsbaar. LUCHT is een theaterconcert dat nog lang na zal zinderen. Toegang is € 20. Kaarten online reserveren via theateraandeschie.nl.