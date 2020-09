Sluiting coffeeshop is terecht, maar wordt niet uitgevoerd

SCHIEDAM - Begin 2019 is vastgesteld dat coffeeshop Pas Op aan de Hoofdstraat softdrugs had verkocht aan een minderjarige.

Daarop besloot de burgemeester van Schiedam de zaak voor drie maanden te sluiten. Op 26 augustus heeft de Raad van State de burgemeester hierover in het gelijk gesteld: het besluit om de zaak te sluiten is terecht genomen. Dat de overtredingen al geruime tijd geleden hebben plaatsgevonden maakt daarbij niet uit. Ondanks de ernstige overtredingen en de bevestiging van de Raad van State ziet de burgemeester nu toch af van sluiting, vanwege het beperkte aantal coffeeshops in Schiedam.



Voor coffeeshops geldt dat een aantal van één coffeeshop per 20.000 inwoners gangbaar is. In Schiedam kunnen zich daarom maximaal vier coffeeshops vestigen. Op het moment dat de burgemeester besloot tot sluiting waren er nog drie coffeeshops in bedrijf. Op dit moment worden er echter nog slechts twee geëxploiteerd, waaronder Pas Op. Als nu één van de twee zou worden gesloten, is de kans groot dat de druk op de enig overblijvende coffeeshop aanzienlijk zal toenemen. Dat leidt waarschijnlijk tot overlast en mogelijk tot een toename van de straathandel in softdrugs. Met als gevolg risico’s voor de openbare orde, de veiligheid en het woon- en leefklimaat. Om die redenen van algemeen belang zal de burgemeester zijn besluit om de coffeeshop op de Hoofdstraat te sluiten niet ten uitvoer brengen. Bij een eventuele nieuwe overtreding zal dit echter alsnog gebeuren.



Er is in Schiedam ruimte voor maximaal vier coffeeshops. Omdat er nu slechts twee worden geëxploiteerd, kunnen zich nog twee nieuwe coffeeshops vestigen. De verdelingsprocedure van 2019 is zoals eerder gemeld aanvankelijk vastgelopen. Uiteindelijk is toch één kandidaat overgebleven, van wie de aanvraag nu wordt beoordeeld. De gemeente Schiedam start dit najaar een nieuwe verdelingsprocedure voor de vierde coffeeshop.In zo’n procedure kijkt de gemeente zorgvuldig of de ingediende plannen voldoen aan alle regels. Zo mogen coffeeshops zich bijvoorbeeld niet vestigen binnen 200 meter van scholen of jeugd- en jongereninstellingen. Ook beoordeelt de gemeente of vestiging van een coffeeshop op een voorgestelde locatie met het oog op de openbare orde en veiligheid wel gewenst is. Verder moet de exploitant van de coffeeshop uiteraard van onbesproken gedrag zijn. De nieuwe verdelingsprocedure zal officieel worden gepubliceerd.