Studieavond met ds. Jaap de Vreugd in Schiedam

Op donderdag 1 oktober is er in Schiedam een studieavond met ds. Jaap de Vreugd, spreker van Christenen voor Israël.

SCHIEDAM - Het onderwerp waarover hij spreekt is: Met Israël naar de toekomst. De bijeenkomst vindt plaats in de Ark, Hargplein 101 in Schiedam. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël. Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl of 033-2458824. Ds. Jaap de Vreugd: “We zijn een bevoorrechte generatie: we zien tal van profetische beloften van God in vervulling gaan in de terugkeer en het (beginnend) herstel van Israël. Dit is een van de grote tekenen van God in onze tijd; in samenhang met andere tekenen zien we de (weder-)komst van de Messias en de doorbraak van het rijk van God naderbij komen. Het is bijzonder belangrijk elkaar te helpen de tekenen te verstaan en zo ook de eigen tijd te verstaan, opdat we bereid en toegerust zijn voor Gods toekomst.” Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk.