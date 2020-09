Horeca start tappunten Schiedam Blue Bottle

Lara Melkert is in de wolken. Het gaat goed met de Schiedam Blue Bottle. Ook de horeca speelt er nu op in. Vorige week werd restaurant 1714 aan de Lange Haven 24-26 een tappunt; hier kun je de roestvrijstalen flessen opnieuw met drinkwater vullen.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - Zeer snel daarna volgde cocktailbar POST Schiedam, gevestigd in de voormalige Bistro Hosman Frères aan de Korte Dam 10. “Daarmee hebben we nu meer dan twintig tappunten in de stad,” zegt Lara Melkert. Het begon in juni met wijnhandel Oranje en Frankeland en daarna nam de belangstelling toe. S’DAM werd niet alleen een tappunt, maar directeur Annemieke Loef zag er ook veel in om de hervulbare fles in het i-punt in de Waag aan de Lange Kerkstraat 39 onder de aandacht van toeristen in Schiedam te brengen.

“Wij vinden het echt bijzonder dat ook horeca-ondernemers dit duurzame project nu willen ondersteunen, gezien de moeilijke tijden die de horeca sinds het coronavirus doormaakt,” zegt Lara Melkert. “Wij hopen dat andere horecagelegenheden zullen volgen.” Met ‘wij’ bedoelt ze ook Yvette Kloos. Ze komen allebei uit Schiedam, maar leerden elkaar op Curaçao kennen. Terwijl hun kinderen speelden op de strandjes, zagen ze in de baaien een enorme vervuiling, vooral bestaande uit plastic flessen. Ze besloten er iets tegen te ondernemen. Ze kwamen op het idee van hervulbare flessen en gaven hun plan de naam Water Refill Program. De flessen zijn van roestvrijstaal: drank blijft er 24 uur koud in en warme drank blijft 12 uur op temperatuur. De bottles zien er hip uit en dat kan het publiek ertoe verleiden om af te zien van wegwerpflessen. Dat zal de afvalberg verkleinen.

In juni lanceerden ze de Schiedam Blue Bottle in hun eigen Schiedam. Inmiddels wordt de fles ook buiten de Jeneverstad opgemerkt. Enkele bedrijven schaften exemplaren aan als Hollands relatiegeschenk. Buiten Schiedam wordt de fles nu gepresenteerd als New Dutch Blue.