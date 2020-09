Rudi Atman schilderde hangende brugwachter

Bart Bos maakte onlangs een foto van een hangende brugwachter bij de Appelmarktbrug.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - Je moet echt letterlijk aan de kettingen van deze historische klapbrug hangen om met je volle gewicht de brug geopend te krijgen. De foto stond op woensdag 5 augustus op de voorpagina van het Nieuwe Stadsblad. “Prachtige foto,” vond Rudi Atman. De Schiedamse kunstschilder pakte er het schilderij bij dat hij een half jaar geleden maakte. Daarop zie je ook een brugwachter aan de Appelmarktbrug hangen, het verschil is alleen dat Bart Bos richting Vismarkt fotografeerde en Rudi Atman de hoek van Appelmarkt en Lange Haven als decor heeft, precies het tegenovergestelde standpunt dus.

Rudi Atman heeft een bijzondere fascinatie voor de bruggen in de Schiedamse binnenstad. Vorig jaar hield hij voor de Historische Vereniging Schiedam een lezing over de Ooievaarsbrug, waar hij met zijn vrouw Liesbeth vlakbij woont. Waar veel mensen dachten dat de naam ontleend was aan ooievaars die er ooit nestelden, kwam Rudi Atman er door archiefonderzoek achter dat er ooit een ontmoeting is geweest tussen twee Rederijkersgenootschappen, Roo Roosen uit Schiedam en de Vijgeboom uit Vlaanderen, die de brug vanuit de binnenstad een verbinding vonden naar de ‘nieuwe stad’ (de Brandersbuurt) en aan de ‘geboorte’ van die nieuwe stad moest dus een ooievaar te pas komen.

Rudi Atman schildert sinds 1999 in de stijl van het Indisch impressionisme, waarin hij les kreeg aan de Technische Universiteit in Bandoeng tijdens zijn opleiding tot architect. Zijn schilderijen van het Schiedamse erfgoed werden de laatste vier jaar geëxposeerd in Museum Vlaardingen, het Stedelijk Museum Schiedam, Bibliotheek Schiedam, Harg-Spaland en de Blauwhuissoos.