Kijkje nemen bij monumenten

SCHIEDAM - Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 12 en zondag 13 september openden monumenten in het hele land de deuren voor het publiek.

Ook in Schiedam konden belangstellenden achter de deuren van monumenten kijken. Zo was er een rondleiding achter de schermen in het Stedelijk Museum, was het Zakkendragershuisje open en ook korenmolen De Drie Koornbloemen aan de Vellevest. Wethouder Duncan Ruseler hield bij die molen een korte verjaardagstoespraak waarna de molen in kleine groepen bezichtigd kon worden en helemaal bovenin vertelde molenaar Sam over zijn passie.