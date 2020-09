Museum sluit ruim een jaar

De gemeente Schiedam gaat het rijksmonument renoveren waar het Stedelijk Museum Schiedam sinds 1940 is gevestigd.

SCHIEDAM - Het gebouw wordt opgeknapt, er komt een nieuwe klimaatinstallatie en nog veel meer. Dat betekent dat het museum nog tot en met 4 oktober 2020 open is. Daarna start de renovatie van het voormalige Sint Jacobs Gasthuis. ‘Iedereen kan nog één maand langskomen voordat je even zonder moet’, zegt museumdirecteur Deirdre Carasso. ‘Je kunt nog een keer de glimlach zien van onze vrijwilligers en de gastvrouwen Simone, Fleur en Marie-Louise. Komen kijken naar onze tentoonstellingen. Of een muziekje draaien op onze platenspeler.’



Om goed afscheid te nemen zet het museum de deur langer open. De laatste week - van dinsdag 29 september t/m zondag 4 oktober 2020 - is iedereen welkom vanaf 10.00 uur, een uur eerder dan gewoonlijk. Op zaterdag 3 oktober kun je tot 21.00 uur in het museum terecht. De allerlaatste dag op zondag 4 oktober mag je een uur langer blijven, tot 18.00 uur.



Met de renovatie neemt het museum afscheid van de moppertoppers, waaronder het lawaai van de klimaatinstallatie. Carasso: ‘We zijn zeker niet rouwig dat we daar dag tegen moeten zeggen. Hetzelfde geldt voor de kozijnrot en de tocht in het entreegebied. Hoe fijn mensen ons museum ook vinden, door dat laatste kon het vooral op winterse dagen onprettig zijn om nog even iets bij ons te drinken.’

Alle museummedewerkers verheugen zich op een licht trappenhuis en moderne lift die - nog even mopperen - niet zo sloom gaat als nu. Ook wordt de verlichting vernieuwd. ‘Na de opening kan de kunst echt stralen’, zegt Carasso. Ze vindt dat de gemeente de renovatie het afgelopen jaar gedegen voorbereidde. ‘Er liggen goede plannen, we zien uit naar het resultaat.’

Zichtbaar Als het gebouw uit 1787 dicht is, duikt het museum elders in de stad op. ‘We vertellen de verhalen van de stad, van vroeger en nu’, zegt Carasso. ‘We zijn het komende jaar zichtbaar in de stad en werken daarbij samen met onder andere de historische vereniging en het stadsarchief.’ Zo doet het museum tijdens de sluiting onderzoek naar de historische collectie.



In 2018 werd 10% van die historische collectie bekeken, nu komt de rest aan de beurt; iets van 7.000 objecten. Net als eerder werkt het museum daarbij samen met experts én Schiedammers. Carasso: ‘Dus maak je agenda maar vrij voor een bezoek aan ons Kijkdepot. Vanaf januari 2021 kan iedereen daar binnenlopen, gewoon om te kijken of verhalen te vertellen over de objecten.’

Het museum heropent naar verwachting in het najaar van 2021. De tentoonstelling Jungle met werk van kunstenaar Zoro Feigl zal dan de helft van het museum beslaan. Nu al zie je zijn installatie Zwermen waarbij het net lijkt alsof er een zwerm vogels boven je hoofd vliegt. Dat geeft een voorproefje van zijn machines die zowel groots en overweldigend zijn als minimalistisch en meditatief.

Tot en met 4 oktober 2020 biedt het museum een mix aan tentoonstellingen; realistische kunst van de laatste tien jaar, kunst die troost biedt en het springlevende werk van CoBrA. Ook hangt er werk om over na te denken: politieke tekeningen van Theo Gootjes en beelden gemaakt van huisvuil door Jan Eric Visser. De laatste maand kun je ook verschillende kunstenaars ontmoeten, allemaal coronaproof.