Leerlingen OBS De Peperklip bezoeken Classic Express

SCHIEDAM - Leerlingen van de groepen 3 t/m 7 van OBS De Peperklip hebben donderdag en vrijdag een bezoek gebracht aan de Classic Express.

In een tot concertzaal omgebouwde trialer hebben zij kennis gemaakt met jonge talentvolle musici en klassieke muziek. Het bezoek was een totaalbeleving met live muziek, beelden en lichteffecten, heel bijzonder en voor de leerlingen een unieke ervaring. De Classic Express is een project van het Prinses Christina Concours, de concerten in Schiedam zijn mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Fonds Schiedam Vlaardingen.