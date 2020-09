Tweede ZZP Café voor kleine ondernemers Schiedam

SCHIEDAM - Veel zelfstandig ondernemers worden sinds maart financieel getroffen door de coronacrisis. Het kabinet en de gemeente doen er alles aan om te helpen. Er zijn daarom voor hen diverse regelingen en steunmaatregelen in het leven geroepen. Na een succesvolle bijeenkomst in juni die in het teken stond van elkaar ontmoeten, organiseren Minters en de Bibliotheek Schiedam op donderdag 24 september 2020 voor de tweede keer een ZZP Café.

De bijeenkomst is gericht op kleine ondernemers die nog afhankelijk zijn van steunmaatregelen en dus een beroep zullen gaan doen op TOZO 3. Deze regeling kan per 1 oktober aangevraagd worden en zal als extra voorwaarde de vermogenstoets hebben. Enerzijds organiseren we dit om je te informeren over verdere steunmaatregelen vanuit Stroomopwaarts, anderzijds is het ZZP Café opnieuw bedoeld als ontmoetingspunt voor kleine ondernemers.

Het uitwisselen van ervaringen bleek in de eerste bijeenkomst zeer waardevol; veel informatie werd met elkaar gedeeld. Daarom willen we nogmaals met elkaar in gesprek gaan in de aanwezigheid van experts van Stroomopwaarts en Minters. De Sociaal Raadslieden staan bezoekers deze avond te woord. Zij zijn wegwijzer in de ingewikkelde wereld van wetten, regelingen, formulieren en (overheids-)instellingen. Ze zullen in deze bijeenkomst ingaan op minimaregelingen en de voorwaarden om aanspraak te maken op die regelingen.

Datum: donderdag 24 september 2020. Tijd: 20.00 uur - 21.30 uur Locatie: de Korenbeurs, de Lange Haven 145 in Schiedam. Aanmelding via de website (=verplicht): https://www.debibliotheekschiedam.nl/actueel/agenda/2020/ZZPCafe.html. Deelname is gratis. Bij alle ontmoetingen moeten wij rekening houden met uw en onze gezondheid en dienen we de instructies van het RIVM en de regering te volgen. Dat verwachten we ook van u wanneer u ons bezoekt. Om die reden kunnen we een beperkt aantal deelnemers verwelkomen voor deze bijeenkomst.