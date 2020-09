Extra kaarten beschikbaar voor Carnaval der Dieren

SCHIEDAM - In verband met de grote belangstelling wordt er voor de voorstelling Carnaval der Dieren van de Sprookjespiano een extra sessie gepland op zondag 4 oktober in de Korenbeurs.

Carnaval der Dieren is een muzikale vertelvoorstelling naar de muziek van Camille Saint-Saëns voor kinderen van 4 jaar en ouder. Een ware dierenparade komt voorbij tijdens Dierendag in deze grappige vertelling. Laat uw kinderen kennis maken met de fantastische muzikale dieren. De Sprookjespiano is een initiatief van Irma en Daphne Metaal. Irma studeerde hoofdvak piano bij Luba Edlina Dubinsky en Mila Baslawskaja aan het Rotterdams Conservatorium en studeerde in 1983 af.In 1980 begon zij met werken in de Bibliotheek Schiedam omdat hier een fonotheek werd opgezet. De verbinding tussen muziek en verhalen werd toen letterlijk voor haar gelegd. Daphne kreeg het pianospelen met de paplepel ingegoten met zo’n muzikale moeder. In 1998 werd zij voorleeskampioen van Schiedam. Binnen De Sprookjespiano kan zij haar liefde voor muziek en (voor)lezen combineren. Een langgekoesterde wens gaat hiermee in vervulling voor haar: “Verhalen nemen je mee op reis en muziek doet leven!“ Vooraf is er de mogelijkheid om gezellig met uw kind(eren) te ontbijten in Césant in de Korenbeurs. In de 2e sessie is plaats voor 20 volwassenen en 20 kinderen in totaal.