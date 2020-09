Annemieke ziet haar debuut op Zeeuwse longlist

Annemieke de Schepper uit Schiedam ziet haar romandebuut ‘De stille oorlog van mijn vader’ opgenomen op een longlist van de tien beste Zeeuwse boeken van dit jaar.

Door Kor Kegel

SCHIEDAM - De jury van de Zeeuwse Boekenprijs 2020 maakte de Top 10 zaterdag bekend. Op de lijst staan schrijvers als Oek de Jong met ‘Zwarte schuur’ en Hans Steketee met ‘De Warnow’. Het boek van Annemieke de Schepper is een zoektocht naar haar vader tegen de achtergrond van de Slag om de Schelde in 1944. Op de longlist staat ook een boek dat de Slag om de Schelde beslissend noemt in de strijd om West-Europa; het is geschreven door Tobias van Gent en Hans Sakkers. Er staan meer historische boeken op, zoals over de betekenis van de trans-Atlantische slavenhandel voor de economie van Walcheren en over dichter en patriot Jacobus Bellamy alias Zelandus.

Voor de Zeeuwse Boekenprijs (ZB) waren dit jaar 61 titels ingezonden. De jury bestaat uit de commissaris van de koningin in Zeeland, Han Polman, die voorzitter is, en voorts uit taalkundige Anya Marinissen, ZB-directeur Perry Moree, hoofdredacteur Arie Leen Kroon van de Provinciale Zeeuwse Courant en journalist en documentairemaker Helge Prinsen. Op maandag 12 oktober maakt de jury de shortlist met de vijf overgebleven titels bekend en de winnaar wordt bekend gemaakt op dinsdag 27 oktober. De winnaar van de Zeeuwse Boekenprijs ontvangt een geldbedrag van duizend euro en een kunstwerk van de Zeeuwse kunstenaar Janne van Gilst. Ook worden er Accolades uitgereikt. Dit zijn extra waarderingen van de jury voor het beste debuut, het best uitgegeven boek of het beste jeugdboek.