Muzikale verrassing voor diamanten echtpaar de Vries

SCHIEDAM - Het was woensdagavond 9 september jl. feest in Schiedam West.

Door Kathy Huitema

Tot grote verrassing van diamanten bruidspaar Arie en Willy de Vries-Hommel, die door zoon Arend naar buiten waren gelokt, fietste er een man op een ijscokar de straat in. Hij trakteerde het bruidspaar op een ijsje. Terwijl ze genoten van deze koude lekkernij kwam even later showbrassband Thalita uit Vlaardingen onder leiding van tamboer maître Ronald Slingerland al marsmuziek spelend de straat in gemarcheerd. Het bruidspaar kon hun ogen niet geloven. De vrolijke klanken van Thalita klonken bruidegom Arie als bekende muziek in de oren: ‘Tijdens mijn diensttijd speelde ik S-trompet’ en hij tikte enthousiast het ritme mee. Zoon Arend heeft de serenade bedacht, dochters Willy en Cora en kleinkinderen Marc en Linda mochten niets verklappen.

Langzaam maar zeker kwamen buren en nieuwsgierigen op de vrolijk gespeelde noten af, feliciteerden het bruidspaar en overhandigden bloemen. Ze kregen allemaal een ijsje en ook de muzikanten lieten zich een ijsje in de ingelaste korte pauze goed smaken. Als laatste speelden ze de mars ‘when the guards are on parade’ en namen blij het spontane applaus in ontvangst. Het was de eerste keer sinds de Corona uitbraak, dat de showband weer een serenade mocht brengen.Gemeente Schiedam bracht bruidspaar de Vries haar felicitatie over met een prachtige tuil bloemen-in-vaas. Het is de gewoonte dat de gemeente diamanten bruidsparen uitnodigt naar het Oude Stadhuis te komen om daar gezamenlijk hun huwelijksfeest te vieren in aanwezigheid van Imca Marina. Corona gooit wat dat betreft roet in deze feestelijke gebeurtenis. Burgemeester Lamers: ‘Dit jaar kunnen we de uitnodigingen niet versturen. Wij wensen dat volgend jaar het licht voor wat betreft het organiseren van dit leuke feest op groen gaat en dat we de bruidsparen weer kunnen ontvangen op het Stadhuis. En dat Imca weer haar vrolijke lied ‘Vino vino waar blijft de wijn’ weer komt zingen.

De bruidsparen mogen erop rekenen dat de ‘vino’ die in ons feestvat zit niet verzuurt.’ Bruidspaar de Vries is dankbaar voor de speciale aandacht die hun kinderen aan hun diamanten huwelijksdag hebben besteed. Bruid Willy: ‘Dit is wel even wat anders dan onze 60-jarige trouwdag in kleine setting vieren. Dit is geweldig!’