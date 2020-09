Kunst maken in Stedelijk Museum Schiedam van iets op straat

SCHIEDAM - Kunstenaar Nico Heilijgers schildert en tekent al jaren het straatbeeld. Op zondag 20 september 2020 kun je in het Stedelijk Museum Schiedam onder zijn leiding zelf aan de slag; wat zie je op straat dat jou aanspreekt? Neem een foto mee naar de workshop en vertrouw dat aan het papier toe.



Wat een hitte Nico Heilijgers raakte getroffen door een ouder echtpaar dat even uitpuft op een bankje. Zijn werk Qué calor! (Wat een hitte!) hangt in de tentoonstelling Realisme nu. Er is ook een ander werk van hem te zien. De workshop op 20 september 2020 is van 14.00 - 16.00 uur en kost € 5 excl. museumentree, aanmelden is verplicht via rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.



Foto Veel mensen zeggen dat Heilijgers’ werk onder de stijl realisme valt. Zelf ziet hij zich als een ouderwetse ambachtelijke schilder die figuratief werkt. Wil je weten hoe dat zit? Voorafgaand aan de workshop geeft hij een korte introductie waarbij je hem alles kan vragen. Behalve de foto met je favoriete straatbeeld hoef je niets naar het museum mee te nemen. Aquarel, potlood, krijt en houtskool liggen klaar.