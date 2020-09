Expositie over 85 jaar scouting

De Historische Vereniging Schiedam heeft een nieuwe tentoonstelling samengesteld. Ditmaal wordt 85 jaar Scouting Burgemeester van Haaren belicht aan de hand van onder andere historische foto’s. De expositie is te zien vanaf zaterdag 19 september in het Bezoekerscentrum aan de Hoogstraat 74a.

SCHIEDAM - De tentoonstelling laat het verschil maar ook de overeenkomst zien tussen Toen en Nu en een stukje toekomst. Hoe kinderen al 85 jaar spelend leren en een plezierige vrijetijd beleven bij de padvinderij dat tegenwoordig scouting heet. Scouting Burgemeester van Haaren is voortgekomen uit een fusie tussen een aantal padvindersgroepen waarvan de oudste groep in 1935 is opgericht. De naam Burgemeester van Haarengroep is gekozen in 1946. Veel later is daar de Schiedamse Water Scouts bijgekomen, opgericht in 1929. Maar de oprichtingsdatum 1935 is aangehouden. De tentoonstelling ‘85 jaar Scouting BvH’ is te zien van zaterdag 19 september tot eind november. Het Bezoekerscentrum Historische Vereniging Schiedam is geopend elke vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur en zaterdag 12.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis. In het Bezoekerscentrum wordt toegezien op naleving van de coronamaatregelen.