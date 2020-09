Start naaktzwemseizoen in Schiedam

SCHIEDAM - Deze maand start in Optisport Zwembad Zuid in Schiedam het naaktzwemseizoen. Het zwembad biedt op gezette tijden de mogelijkheid tot naaktzwemmen. De naaktzwemuren zijn tot stand gekomen door de samenwerking tussen Natuurlijk! NFN en het zwembad.

Vooral in de winter als het te koud wordt voor het naaktstrand kunnen zwemliefhebbers terecht in vele Nederlandse zwembaden. Dat zwemmen goed is voor je lichamelijke en mentale conditie is niks nieuws. Zwemmen zonder natte, plakkerige en strakke badkleding geeft ook nog eens een enorm gevoel van vrijheid. En het is natuurlijk veel hygiënischer. Onze ervaring is, dat wie eenmaal een blote duik heeft genomen, niet anders meer wil! Daarom zijn er in heel Nederland ruim 30 zwembaden die naaktzwemuren organiseren.

Je kan bij Optisport Zwembad Zuid in Schiedam elke woensdagavond terecht van 20.45 – 21.45 uur. Kijk op www.natuurlijknfn.nl/naaktzwemmen voor een volledig en actueel overzicht van de naaktzwemuren in heel Nederland. Hou wel rekening met de coronamaatregelen. Informeer voor een bezoek bij het zwembad waar je rekening mee moet houden.

NFN is een merk van NFN Open & Bloot, de belangenbehartiger en ledenorganisatie voor naaktrecreatie in Nederland. Zij hebben ruim 58.000 leden en zijn een deskundig gesprekspartner voor overheden, media, naaktrecreanten en andere belanghebbenden. Ze zoeken actief de publiciteit en mengen zich in maatschappelijke debatten om naaktrecreatie bespreekbaar en bekend te maken. Zo voorzien zij hun gesprekspartners van kennis en informatie ten aanzien van naaktrecreatie en de behoeften van de doelgroep. Volgens onderzoek van Motivaction in 2019, telt Nederland 2,5 miljoen naaktrecreanten. Voor leden en andere geïnteresseerden bieden ze uitgebreide informatie via onder meer lifestylemagazines, een locatievinder (www.blootkompas.nl) met meer dan 1.800 blootlocaties en actieve sociale kanalen.