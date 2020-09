Sander Hengeveld (CION) stopt ermee

De 35-jarige doelman Sander Hengeveld stopt ermee. De afgelopen 10 jaar was Sander met veel succes doelman van het eerste elftal van CION.

SCHIEDAM - In de periode voor CION kwam hij onder meer uit voor Victoria’04 zondag en in zijn jeugd speelde hij in het rood-geel van Fortuna Vlaardingen. Voor deze periode speelde Sander ook al enkele jaren als jonge doelman voor CION. In al die jaren maakte hij vele hoogte- en dieptepunten mee, degradaties, bekerfinales, nacompetitiewedstrijden en als klap op de vuurpijl het felbegeerde kampioenschap in de 4de klas. Allround doelman Sander verloor weleens zijn plek onder de lat omdat er een trainer was die het anders zag, maar Sander is een knokker en vocht zichzelf net zo vaak weer terug tussen de palen. Bij CION hebben ze de fanatieke Sander leren kennen als iemand die tijdens de training de vlammen uit zijn keepers handschoenen trainde! Iemand die zelfs met een 9-1 winst kon balen van dat ene tegendoelpunt, iemand die het maximale uit de wedstrijd, zijn verdediging, het team en zichzelf wilde halen. Hij is iemand die altijd heeft klaargestaan voor de vereniging CION. Sander en zijn vrouw Bo zijn in de blije verwachting van hun tweede kind.