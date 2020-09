Meepraten tijdens het digitaal Stadserf over de Mobiliteitsvisie

SCHIEDAM - De gemeente Schiedam werkt aan een betere bereikbaarheid van de stad. Schiedam groeit de komende jaren hard. Het aantal woningen en het aantal inwoners neemt toe. Het is belangrijk om nu na te denken over hoe we in de toekomst veilig, snel en comfortabel van A naar B komen. Mét behoud van een leefbare en aantrekkelijke stad. Dat vraagt om slim omgaan met de bestaande ruimte en nu al heldere keuzes maken. De gemeenteraad houdt op dinsdag 15 september een digitaal Stadserf over de nieuwe Mobiliteitsvisie.

Tijdens dit Stadserf gaat het over keuzes op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid, openbaar vervoer en een goede verkeerscirculatie. De avond wordt geopend door Thalia Verkade. Zij is journalist en schrijfster van het boek ‘Het recht van de snelste’. In dit boek laat zij zien hoe je kunt omgaan met mobiliteit in de openbare ruimte. De avond is openbaar, maar vanwege de coronamaatregelen is het Stadserf deze keer alleen digitaal via internet bij te wonen. Vanaf 19.30 uur zijn belangstellenden via Microsoft Teams welkom om mee te praten. Via de chatfunctie kan men tijdens de avond live vragen en opmerkingen delen. Na afloop van de presentaties wordt daar dieper op ingegaan. Wie het Stadserf (digitaal) wil bijwonen moet zich uiterlijk op maandag 14 september per e-mail aanmelden via griffie@schiedam.nl om een persoonlijke toegangslink toegestuurd te krijgen.

Dit Stadserf wordt ook opgenomen en is na afloop terug te zien op schiedam.notubiz.nl.