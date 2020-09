Ontmoet en groet Koen Vermeule in Stedelijk Museum Schiedam

SCHIEDAM - ‘Ik fotografeer met mijn telefoon, vaak in het voorbijgaan’, zegt Koen Vermeule over de eerste stap voor een nieuw kunstwerk. ‘Mijn onderwerpen zijn vaak heel vluchtig, een seconde later kan het voorbij zijn.’

Zijn werk is te zien in de tentoonstelling Realisme nu in het Stedelijk Museum Schiedam. Op vrijdag 18 september 2020 neemt de kunstenaar je mee naar zijn werk. Grote kans dat je er na je bezoek anders naar kijkt. Deze Ontmoet en groet met Koen Vermeule begint om 10.30 uur, duurt een half uur en is gratis, exclusief museumentree. Aanmelden is verplicht via rsvp@stedelijkmuseumschiedam.nl. Het aantal plaatsen is beperkt.



Optillen ‘Mijn werk begint altijd met een eerste reactie of emotie op iets wat ik heb gezien’, zegt Vermeule. Realistischer kan niet, zou je zeggen. Toch noemt hij zichzelf geen realist. ‘Met de term realisme is iets vreemds aan de hand’, vindt hij. ‘Hij lijkt te zijn gekaapt door de kunst van het vakmanschap.’ Hij voelt zich verwant aan kunstenaars als Courbet en Manet - ook realisten - die de werkelijkheid in zijn ogen ‘optilden’.