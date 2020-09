Participatiekoren maken statement op Wereld Alzheimerdag

De Participatiekoren Haarlem, Bergen en Midden-Delfland brengen op Wereld Alzheimerdag – 21 september – voor het eerst sinds de coronapandemie, de hoogtepunten uit de Matthäus Passion, in een hartverwarmende concertfilm.

SCHIEDAM - Mensen met dementie of parkinson en hun naasten spelen een hoofdrol in dit concert. Niet alleen zingen zij samen met de koorzangers negentien beroemde koralen en aria’s uit de Passies van componist J.S. Bach, ook lezen zeven van hen een brief voor die zij tijdens de coronacrisis aan geliefden, verre vrienden of ministers hebben geschreven. Brieven over van elkaar afgescheiden zijn en het verlangen je over elkaar te kunnen ontfermen in moeilijke tijden. De concertfilm Erbarme dich gaat op 21 september om 20:00 uur online in première via Youtube en is een statement over de noodzaak van welzijn in de langdurige zorg, zeker in coronatijden.

“Juist in deze moeilijke tijd moeten we ons ontfermen over mensen met dementie. Met ‘Erbarme dich’ doet Het Participatiekoor precies dat. Ik sta volledig achter hun missie om kunst & cultuur dementievriendelijk te maken. Want zingen helpt, geeft zingeving én stimuleert het haperende brein. Zeker als je wordt uitgedaagd om een aria van Bach te zingen,” zegt Gerjoke Wilmink, directeur-bestuurder Alzheimer Nederland. Eén dirigent, 60 zangers, 3 solisten, 11 muzikanten, 7 vertellers, 2 beeldend kunstenaars en 40 bewoners uit verpleeghuizen in Haarlem, Rotterdam, Bergen en Schiedam brengen de hoogtepunten uit de Matthäus Passion op 16 september in Cultuurkoepel Heiloo, zonder publiek.Dirigent: Bas van HouteSolisten: Marina Besselink (sopraan), Annelies van der Vlies (alt), Gerard Smits (Bas). Het koor en solisten worden begeleid door het Collegium Delft Ensemble. De film wordt geproduceerd door filmmaker Raymon Hilkman (Moffenmeid ’19) in opdracht van Stichting Participatie met Dementie, Zon MW, Leve de Kunst, Leyden Academy. Gesteund door onder andere Alzheimer Nederland en Amsterdam UMC.