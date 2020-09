Gastheer en gastvrouw bij CION

Met trots kunnen kan CION melden dat ze vanaf dit huidige seizoen een heuse gastheer en gastvrouw in de bestuurskamer hebben.

SCHIEDAM - Ze zullen de vereniging vertegenwoordigen en het bestuur van de tegenpartij ontvangen tijdens thuiswedstrijden van het vlaggenschip. Niemand minder dan oud CION voorzitter en erelid Leo van de Water en zijn vrouw Toni zullen gasten ontvangen. CION is erg trots dat deze twee echte CION mensen deze taak op zich willen nemen. Momenteel zijn ze druk doende van de bestuurskamer een gezellige ontvangstruimte te maken. Dhr en Mevr van de Water, die al sinds juli 1968 zijn getrouwd, hebben in het verleden al hun strepen verdiend als vrijwilligers binnen de vereniging CION. Via een vriend begin 70er jaren kwam Dhr En Mevr van de Water het complex oplopen en is er ondanks diverse aanbiedingen van andere verenigingen om een bestuursfunctie te bekleden is hij CION altijd trouw gebleven. Weer of geen weer ze stonden langs de lijn als supporter als het vlaggenschip weer thuis speelde. Later in het seizoen komen ze verder op terug op de geschiedenis en de relatie tussen CION en Dhr en Mevr van de Water.