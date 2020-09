Scouting: lekker buiten bezig zijn

In een tijd waarin je afstand moet houden en veel dingen niet meer mogen, blijkt lekker buiten bezig zijn aan populariteit te winnen. Scouting kent dan ook een stevige boost.

SCHIEDAM - “Buiten een kampvuur op een verantwoorde manier leren stoken, je eigen weg vinden met behulp van een kompas; het is een stukje avontuur dat kinderen fantastisch vinden en je merkt dat kinderen weer graag buiten bezig zijn”, aldus Richard Spruit, een van de vrijwilligers van de Scouting Tono-groep. “Dat lijkt zeker populairder te worden door de Corona-crisis, waardoor toch kinderen blijkbaar meer binnen zitten”. Speciaal voor de jongste kinderen, die van 4 tot 7 jaar oud is de Scouting Tono-groep dan ook een actie gestart: Proef Scouting in September. Geheel vrijblijvend kunnen meisjes en jongens in de maand september Scouting gratis proeven in al zijn facetten. De scoutinggroep richt zich hierbij vooral op de kinderen tussen de 4 en 7 jaar oud, hoewel andere leeftijden hier ook aan deel kunnen nemen.

“We richten ons nu op de jongste kinderen omdat we merken dat die toch veel binnen bleven in de afgelopen maanden. En juist voor die leeftijdsgroep is leren samen werken en uitdagingen aangaan niet alleen heel belangrijk, maar ook gewoon ontzettend leuk. Melden ze zich aan op www.scoutingtono.nl, dan kunnen ze de hele maand september lekker meedoen met hun leeftijdsgenoten. Gratis en vrijblijvend.”