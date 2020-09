Uniek overzicht van theatergeschiedenis

SCHIEDAM – Niet eerder vertoond in Nederland. Op het podium van Theater aan de Schie staan ditmaal geen zangers of acteurs, maar de zeer tot de verbeelding sprekende theaterkostuums, decorstukken en andere rekwisieten uit de jongste twintig jaar theatergeschiedenis.

Door Kor Kegel

‘Alles uit de cast’ is de originele en ook zeer toepasselijke titel van de unieke expositie. De cast wordt gevormd door alle spelers in een theaterproductie en de van hen bekende kostuums zijn nu bijeengebracht, kostuums uit ‘Evita’, ‘Kinky Boots’ en ‘My Fair Lady’ en bijvoorbeeld ook de extravagante kostuums van Karin Bloemen. Theaterdirecteur Rob Roos is zeer in zijn nopjes met de waardering die de tentoonstelling krijgt. Het overzicht is gemaakt door Willem Westhoff van Impact Entertainment, een impresariaat in Utrecht dat met een grote stal aan Nederlandse en buitenlandse artiesten werkt – en dat dus eenvoudig aan al die pronkstukken kon komen, speciaal voor de expositie in Schiedam. Ze staan prachtig uitgelicht op de plek waar ze thuishoren: op het toneel.

De expositie – slechts nog tot en met zondag te zien – is gratis toegankelijk via de artiesteningang van het theater aan de Overschiesestraat. Wel driemaal tikken met de hangende hamer! De expositie vormt een heel andersoortige opening van het Schiedamse theaterseizoen dat je normaal zou verwachten, maar de coronacrisis maakt ondanks alle beperkingen ook veel creativiteit los en met dit opvallende evenement bevestigt Theater aan de Schie zijn prominente positie in de Top 20 van het Nederlandse theaterwezen.